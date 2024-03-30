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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Отец рассказал о состоянии сбитых напавшими на «Крокус» детей

Отец пострадавших в ДТП с террористами детей рассказал, что они идут на поправку
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Двое детей, которых сбил автомобиль покидавших «Крокус Сити Холл» террористов, идут на поправку. Об этом ТАСС рассказал отец мальчика и девочки во время благотворительного концерта у стен концертного зала.

По словам мужчины, сильнее всего в ДТП пострадал его пятилетний сын.

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«Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — сказал он агентству.

25 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что подозреваемые в нападении на «Крокус», выезжая со стоянки концертного зала, сбили семейную пару с детьми. Мальчика и девочку с тяжелыми травмами госпитализировали.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Вооруженные люди напали на посетителей «Крокус Сити Холла» 22 марта. Мужчины начали стрельбу, после подожгли концертный зал — площадка сгорела полностью. В результате атаки, по последним данным, погибли 144 человека, ранены более 500. Среди погибших пять детей, среди пострадавших — 15.

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Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) — группировка «Вилаят Хорасан». Суд арестовал девять подозреваемых в совершении теракта.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт ДТП
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