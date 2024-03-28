Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»

Александр Овечкин пожелал Илье Толпыкину скорейшего выздоровления и заявил, что ждет возвращения на лед юного хоккеиста

Александр Овечкин (Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire / Global look press)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поддержал 8-летнего Илью Толпыкина, пострадавшего во время теракта в «Крокусе». Видеообращение Овечкина опубликовал «Советский спорт».

«Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления, я слышал, ты увлекаешься хоккеем, поэтому скоро ты вернешься на лед и покажешь всем, я в тебя верю! Обнимаю, огромный привет семье!» — сказал Овечкин.

Как рассказывала«Вечерней Москве» мама восьмилетнего Ильи Ольга Толпыкина, 22 марта он вместе с семьей успел эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла». Но убегающие с места преступления террористы сбили его на парковке. Она рассказывала, что водитель специально наехал на Илью и его сестру.

По словам матери мальчика, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости, а также закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы. 11-летнюю сестру Ильи Ирину задело боковым зеркалом машины.

Илья занимается в хоккейной секции «Академии хоккея Олимпийская деревня-80». После нападения мальчика поддержали клубы КХЛ, в частности, «Витязь».