Песков заявил о боли Путина из-за теракта в «Крокусе»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пропускает такие трагедии, как теракт в «Крокус Сити Холле», полностью через себя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами», — сказал Песков журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1» Павлу Зарубину.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: группа вооруженных людей ворвалась в здание, открыла стрельбу по людям и устроила поджог. Пожар охватил площадь 13 тыс. кв. м., его окончательно потушили только вечером 23 марта, концертный зал сгорел полностью.

По последним данным МЧС, погибли 144 человека, пострадал 551. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России). Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали, всего по делу о нападении задержали 12 человек.

Президент выступил с обращением к россиянам 23 марта, на следующий день после теракта. Он назвал нападение кровавым и варварским, а также выразил соболезнования погибшим, поблагодарил врачей и спасателей. Президент пообещал всем исполнителям, организаторам и заказчикам теракта «справедливое и неизбежное наказание» и подчеркнул, «террористов и убийц» ждет одна участь — «возмездие и забвение».