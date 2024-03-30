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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Песков заявил о боли Путина из-за теракта в «Крокусе»

Песков: Путин пропустил полностью через себя трагедию в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пропускает такие трагедии, как теракт в «Крокус Сити Холле», полностью через себя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами», — сказал Песков журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1» Павлу Зарубину.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: группа вооруженных людей ворвалась в здание, открыла стрельбу по людям и устроила поджог. Пожар охватил площадь 13 тыс. кв. м., его окончательно потушили только вечером 23 марта, концертный зал сгорел полностью.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По последним данным МЧС, погибли 144 человека, пострадал 551. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России). Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали, всего по делу о нападении задержали 12 человек.

Президент выступил с обращением к россиянам 23 марта, на следующий день после теракта. Он назвал нападение кровавым и варварским, а также выразил соболезнования погибшим, поблагодарил врачей и спасателей. Президент пообещал всем исполнителям, организаторам и заказчикам теракта «справедливое и неизбежное наказание» и подчеркнул, «террористов и убийц» ждет одна участь — «возмездие и забвение».

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Дмитрий Песков Владимир Путин теракт «Крокус Сити Холл»
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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