Песков: приезд Путина в «Крокус» сразу после теракта помешал бы спасателям

Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин не приехал в первые дни после теракта в «Крокус Сити Холле» на место трагедии, так как такая поездка была бы нецелесообразна и препятствовала бы работе штаба спасателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Вечером 22 марта, в «Крокус Сити Холле» вооруженные люди открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После нападения в здании ТЦ начался пожар, он охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта.

Число жертв теракта достигло 143, десятки пострадавших остаются в больницах.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек после теракта, восемь из них были арестованы.

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