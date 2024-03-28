 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта

Песков: приезд Путина в «Крокус» сразу после теракта помешал бы спасателям
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин не приехал в первые дни после теракта в «Крокус Сити Холле» на место трагедии, так как такая поездка была бы нецелесообразна и препятствовала бы работе штаба спасателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Вечером 22 марта, в «Крокус Сити Холле» вооруженные люди открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После нападения в здании ТЦ начался пожар, он охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта.

Число жертв теракта достигло 143, десятки пострадавших остаются в больницах.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек после теракта, восемь из них были арестованы.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Крокус Сити Холл теракт Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта
Общество
Мурашко назвал число оставшихся в больницах пострадавших в «Крокусе»
Общество
Шольц заявил, что в Германии не знали о подготовке теракта в «Крокусе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
Риелторы назвали округа Подмосковья с самыми дешевыми домами Недвижимость, 13:06
Агаларов заявил, что восстановление «Крокуса» зависит от мнения Путина Бизнес, 12:59
NYT сообщила, что США могли передать не все данные о подготовке теракта Политика, 12:57
На подлете к Белгороду сбили два украинских беспилотника Политика, 12:54
Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта Политика, 12:51
Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта Общество, 12:50
МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада» Политика, 12:48
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Омский колледж извинился за обвинения солиста «Пикника» в «сатанизме» Общество, 12:45
В России ввели в строй рекордный с 2000 года объем нежилых зданий Недвижимость, 12:39
Шрёдер допустил, что его дружба с Путиным поможет достичь мира на Украине Политика, 12:38
В Туве 9-летняя девочка «от скуки» предложила женщине совершить теракт Общество, 12:31
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса» Спорт, 12:30
Клуб Овечкина останется в Вашингтоне из-за срыва сделки по новой арене Спорт, 12:27
Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео Политика, 12:25