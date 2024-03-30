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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Инженер-строитель пробил стену для спасения людей в «Крокусе»

Инженер-строитель пробил стену для спасения людей в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Выживший во время теракта в «Крокус Сити Холле» инженер-строитель Олег Уколов помог группе людей спастись из небольшого помещения, которое наполнялось дымом, пробив стену. Об этом он сам рассказал «РИА Новости».

По словам Уколова, в момент начала теракта он находился в концертном зале. Увидев террориста, стреляющего «веером» по людям, он спрятался за креслом, пополз к эвакуационной лестнице и по ней спустился вниз.

Однако внизу за дверью раздались выстрелы из фойе. Из-за этого Уколов вместе с другими посетителями поднялся «до самого верха» и нашел техническое помещение. Вскоре туда повалил дым, и люди решили уходить. Затем группа посетителей по эвакуационной лестнице снова спустилась вниз, там Уколов нашел технологический проем.

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Группа людей решила «отсиживаться» в этом узком проходе, но и он стал постепенно заполняться дымом. Уколов нашел в стене «слабое место» не из бетона, взял стул и начал пробивать этот участок. Ему стали помогать другие мужчины. В итоге они проломили небольшой проем, через который выбрались в фойе, а оттуда на улицу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» и устроили поджог. Пожар охватил площадь 13 тыс. кв. м, возгорание окончательно потушили только вечером 23 марта.

Площадка сгорела полностью. Погибли 143 человека, пострадали 182. Следственный комитет уточнял, что люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления угарным газом.

Ответственность за атаку взял на себя филиал запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Предполагаемых непосредственных исполнителей теракта — четырех человек — задержали.

Известно о нескольких людях, которые помогали спасать посетителей «Крокуса» во время теракта. В частности, 15-летний Ислам Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, вывел из здания более сотни человек. Духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградил школьника медалью «За заслуги».

Теги
теракты «Крокус Сити Холл» спасение инженер
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