Премьер Украины назвал сложной ситуацию с энергоснабжением страны

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Ситуация с энергосистемой Украины непростая, в ряде областей проблемы со светом, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

«Удар выдержали. Энергосистема целая, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в некоторых регионах», — заявил Шмыгаль.

Удары по инфраструктуре 29 марта сильно повредили оборудование, отметил он. По словам премьера, Украина закупает электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.

Шмыгаль также призвал украинцев снизить потребление электричества.

Власти Украины неоднократно сообщали об ударах по объектам инфраструктуры страны. 22 марта министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о наиболее масштабных за последнее время атаках на объекты энергоснабжения, гидросооружения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Под ракетный удар попал ДнепроГЭС, там произошел пожар. 24 марта после ночных ударов в Днепропетровской области фиксировали отключения электричества. На следующий день в Одесской области без света после ракетного удара остались более 300 тыс. человек.