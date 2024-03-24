 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Днепропетровские власти заявили об отключениях света и тепла после ударов

Днепропетровская администрация: в области после ударов отключились свет и тепло
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Днепропетровской области из-за ночных ударов наблюдаются отключения электроэнергии, заявил глава администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

По его данным, в Кривом Роге повреждены линия электропередач и теплосети, из-за перепада напряжения отключились несколько котельных.

Кроме того, поврежден энергообъект в Никопольском районе, без света остались более 6,4 тыс. абонентов в районе и более 3 тыс. — в административном центре Никополе. К утру электроснабжение восстановили, уточнил глава администрации.

Минобороны Польши сообщило о залетевшей на 39 секунд ракете
Политика

Ночью в ряде украинских областей звучали сирены воздушной тревоги, позднее власти сообщали о работе ПВО, в частности в Львовской области. Там начался пожар на энергообъекте.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Опубликован список погибших в теракте

После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кривой Рог Никополь
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Лидер «Пикника» выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» Общество, 12:48
Медведев обратился к причастным к теракту в «Крокусе»: «ждите, ублюдки» Политика, 12:47
Львовские власти сообщили о новых взрывах на объекте инфраструктуры Политика, 12:34
Воронка вместо крыши «Крокус Сити Холла». Видео с вертолета Общество, 12:30
Более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 12:19
В Севастополе после ночной атаки повреждена транспортная инфраструктура Политика, 12:13
Цветы и свечи: день траура по жертвам теракта. Видео Общество, 12:01
Почему выборы президента Сенегала стали самыми скандальными в его истории Политика, 12:00
Днепропетровские власти заявили об отключениях света и тепла после ударов Политика, 11:41
Очевидцы рассказали о продолжении конкурса по танцам во время теракта Общество, 11:28
Санатории Сочи помогут в реабилитации пострадавшим в теракте и их семьям Общество, 11:25
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 11:20
Посольства США и стран Европы в Москве приспустили флаги в день траура Политика, 11:16
Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 154 Общество, 11:13