Днепропетровская администрация: в области после ударов отключились свет и тепло

Днепропетровские власти заявили об отключениях света и тепла после ударов

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

Фото: Leon Neal / Getty Images

В Днепропетровской области из-за ночных ударов наблюдаются отключения электроэнергии, заявил глава администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

По его данным, в Кривом Роге повреждены линия электропередач и теплосети, из-за перепада напряжения отключились несколько котельных.

Кроме того, поврежден энергообъект в Никопольском районе, без света остались более 6,4 тыс. абонентов в районе и более 3 тыс. — в административном центре Никополе. К утру электроснабжение восстановили, уточнил глава администрации.

Ночью в ряде украинских областей звучали сирены воздушной тревоги, позднее власти сообщали о работе ПВО, в частности в Львовской области. Там начался пожар на энергообъекте.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.