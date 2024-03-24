Днепропетровские власти заявили об отключениях света и тепла после ударов
В Днепропетровской области из-за ночных ударов наблюдаются отключения электроэнергии, заявил глава администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.
По его данным, в Кривом Роге повреждены линия электропередач и теплосети, из-за перепада напряжения отключились несколько котельных.
Кроме того, поврежден энергообъект в Никопольском районе, без света остались более 6,4 тыс. абонентов в районе и более 3 тыс. — в административном центре Никополе. К утру электроснабжение восстановили, уточнил глава администрации.
Ночью в ряде украинских областей звучали сирены воздушной тревоги, позднее власти сообщали о работе ПВО, в частности в Львовской области. Там начался пожар на энергообъекте.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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