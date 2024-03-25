Глава Одесской ОВА сообщил о перебоях с электроэнергией после удара
Более 300 тыс. человек остались без электроэнергии после ракетного удара, сообщил в телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
По его словам, в результате удара три женщины получили нетяжелые ранения.
Утром 25 марта Кипер писал, что в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура, а часть города осталась без электроснабжения. В течение дня глава военной администрации неоднократно объявлял и отменял воздушную тревогу. О серии взрывов в ночь на 25 марта в Одессе и Одесской области сообщали украинские СМИ.
22 марта Кипер говорил, что в регионе в результате повреждений энергообъектов 53 тыс. человек остались без электричества. В тот день глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ночью и утром страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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