Глава Одесской ОВА сообщил о перебоях с электроэнергией после удара

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что более чем у 300 тыс. абонентов в Одессе отсутствует электроэнергия после удара

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Более 300 тыс. человек остались без электроэнергии после ракетного удара, сообщил в телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, в результате удара три женщины получили нетяжелые ранения.

Утром 25 марта Кипер писал, что в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура, а часть города осталась без электроснабжения. В течение дня глава военной администрации неоднократно объявлял и отменял воздушную тревогу. О серии взрывов в ночь на 25 марта в Одессе и Одесской области сообщали украинские СМИ.

22 марта Кипер говорил, что в регионе в результате повреждений энергообъектов 53 тыс. человек остались без электричества. В тот день глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ночью и утром страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.