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Военная операция на Украине ,  
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Глава Одесской ОВА сообщил о перебоях с электроэнергией после удара

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что более чем у 300 тыс. абонентов в Одессе отсутствует электроэнергия после удара
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Более 300 тыс. человек остались без электроэнергии после ракетного удара, сообщил в телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, в результате удара три женщины получили нетяжелые ранения.

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Утром 25 марта Кипер писал, что в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура, а часть города осталась без электроснабжения. В течение дня глава военной администрации неоднократно объявлял и отменял воздушную тревогу. О серии взрывов в ночь на 25 марта в Одессе и Одесской области сообщали украинские СМИ.

22 марта Кипер говорил, что в регионе в результате повреждений энергообъектов 53 тыс. человек остались без электричества. В тот день глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ночью и утром страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Георгий Смирнов
Одесса Военная операция на Украине электроэнергия
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