Зеленский уволил посла Украины в Молдавии

Марк Шевченко (Фото: moldova.mfa.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдавии, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова», — говорится в сообщении.

Причина увольнения в документе не указана. Имя нового украинского посла в Молдавии пока не известно.

Шевченко занимал должность с конца февраля 2020 года, сообщило украинское интернет-издание «Европейская правда». До Шевченко около четырех лет послом был Иван Гнатышин, которого в 2019 году уволили предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

В марте Зеленский провел ряд перестановок в украинских ведомствах и диппредставительствах. В частности, президент Украины назначил послом в Великобритании бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Залужный ушел с поста главнокомандующего в феврале 2024 года после новостей о резко возросшем доверии к нему среди украинцев.

26 марта Зеленский уволил с должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, после того как тот неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя и нецензурно исказил его фамилию. Главой СНБО стал Александр Литвиненко.