Зеленский уволил посла Украины в Молдавии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдавии, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова», — говорится в сообщении.
Причина увольнения в документе не указана. Имя нового украинского посла в Молдавии пока не известно.
Шевченко занимал должность с конца февраля 2020 года, сообщило украинское интернет-издание «Европейская правда». До Шевченко около четырех лет послом был Иван Гнатышин, которого в 2019 году уволили предыдущий президент Украины Петр Порошенко.
В марте Зеленский провел ряд перестановок в украинских ведомствах и диппредставительствах. В частности, президент Украины назначил послом в Великобритании бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Залужный ушел с поста главнокомандующего в феврале 2024 года после новостей о резко возросшем доверии к нему среди украинцев.
26 марта Зеленский уволил с должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, после того как тот неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя и нецензурно исказил его фамилию. Главой СНБО стал Александр Литвиненко.
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