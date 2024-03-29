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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Девятый арестованный по делу о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Адвокат: новый арестованный по делу о теракте в «Крокусе» частично признал вину
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Назримад Лутфуллои
Назримад Лутфуллои (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» частично признал вину. Об этом «РИА Новостям» сообщила адвокат обвиняемого Маргарита Хорева.

«Частично признает», — заявила Хорева агентству.

Под стражей Назримад Лутфуллои пробудет до 22 мая.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди, они открыли стрельбу и подожгли концертную площадку. В результате атаки погибли 143 человека.

Ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан» взяла на себя ответственность за теракт. Через несколько часов после атаки правоохранительные органы арестовали несколько подозреваемых в лесу в Брянской области.

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Теги
Россия Таджикистан теракт Крокус Сити Холл
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