Адвокат: новый арестованный по делу о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Девятый арестованный по делу о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Назримад Лутфуллои (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» частично признал вину. Об этом «РИА Новостям» сообщила адвокат обвиняемого Маргарита Хорева.

«Частично признает», — заявила Хорева агентству.

Под стражей Назримад Лутфуллои пробудет до 22 мая.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди, они открыли стрельбу и подожгли концертную площадку. В результате атаки погибли 143 человека.

Ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан» взяла на себя ответственность за теракт. Через несколько часов после атаки правоохранительные органы арестовали несколько подозреваемых в лесу в Брянской области.

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