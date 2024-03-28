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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Студента из Таджикистана арестовали в Брянске за оправдание терроризма

Студента из Таджикистана арестовали в Брянске за оправдание терроризма
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Бежицкий районный суд Брянска арестовал несовершеннолетнего гражданина Таджикистана за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Гражданину Таджикистана, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> на два месяца», — говорится в сообщении.

В отношении молодого человека выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма). По версии следствия, он записал видео в Telegram, в котором оправдал действия боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) и призывал к насилию против тех, кто борется с группировкой.

Молодой человек учится в одном из образовательных учреждений Брянска.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, жертвами нападения, по последним данным, стали 143 человека. Ответственность за атаку взяла на себя ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

После теракта правоохранительные органы неоднократно сообщали о задержании граждан, которые оправдывали действия террористов в соцсетях. В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали супруга бывшего директора «Новой Голландии». Яхтсмен и дизайнер Николай Конашенок опубликовал пост, в котором задался вопросом, почему атаковали «Крокус», а не Кремль.

28 марта в Петербурге предъявили обвинения гражданину Таджикистана, оскорбительно высказавшемуся в соцсетях о теракте. В отношении мужчины завели уголовное дело об оправдании терроризма.

Теги
«Крокус Сити Холл» Таджикистан Брянск теракт
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