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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Курьера из Таджикистана арестовали за оправдание теракта в «Крокусе»

В Петербурге арестовали мигранта за комментарии с оправданием атаки на «Крокус»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: СК России
Фото: СК России

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Баходура Зухурова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба петербургских судов в телеграм-канале.

Поводом для предъявления обвинений стали комментарии обвиняемого в чате Telegram. Следствие усмотрело в них оправдание теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Курьера из Таджикистана арестовали за оправдание теракта в «Крокусе»
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Зухурова задержали 27 марта. В этот же день мужчине предъявили обвинение по ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к терроризму, его пропаганда и оправдание. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Гражданина Узбекистана арестовали за поддержку теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Мужчину арестовали до 26 мая. Как сообщили в суде, свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Накануне Следственный комитет сообщил о подобном деле по той же статье, не упоминая фамилию обвиняемого. Как уточнили в ведомстве, по нему проходит 26-летний гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации в России.

В суде РБК подтвердили, что речь идет об одном и том же человеке.

«Деловой Петербург» пишет, что чат «Санкт-Петербург общаемся/Яндекс еда» в Telegram, где Зухуров оставил свои комментарии, создан для сотрудников сервиса доставки еды. Сам арестованный работал там курьером, отмечает издание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли более 140 человек, свыше 180 пострадали. В России по делу о нападении на концертный зал проходят 12 подозреваемых, в том числе четверо предполагаемых террористов. Восьмерых фигурантов арестовали. Еще девятерых человек задержали в Таджикистане.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первые данные свидетельствуют о наличии в теракте «украинского следа». Киев опроверг причастность к атаке.

Ранее в этот же день Рубцовский городской суд Алтайского края арестовал гражданина Узбекистана по обвинению в оправдании нападения. Дело на него завели по той же статье, поводом стали высказывания обвиняемого в одном из магазином Рубцовска.

Теги
Санкт-Петербург мигранты Таджикистан теракт Крокус Сити Холл новости
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