Выживший в «Крокусе» промоутер Сараев нашел пулю в спине на следующий день

Выживший в теракте в «Крокусе» нашел пулю в спине на следующий день

Фото: Андрей Любимов / РБК

Концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, который выжил в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», нашел пулю в своей спине на следующий день после событий. Об этом он рассказал газете Financial Times (FT).

Собеседник издания рассказал, что около 19:57 мск 22 марта сфотографировал большую очередь в вестибюле концертного зала и отправил фотографию другу, который не смог пойти вместе с ним. Через несколько секунд, по словам Сараева, прозвучали первые выстрелы.

«Я обернулся и увидел, как все остальные тоже обернулись, а группа людей позади меня начала пригибаться и бежать к нам, дальше в зал. <...> Мы все понимали, что происходит что-то плохое. Это был автоматический огонь», — рассказал пострадавший.

Затем, по словам Сараева, он забежал вместе с толпой в коридор. «На самом деле мы оказались в ловушке» — коридор был перегорожен толстыми стеклянными стенами, «это был тупик», сообщил собеседник FT.

Толпа втиснулась в это пространство, и Сараев оказался прижат к металлической стене, когда к ним приблизились боевики и открыли стрельбу. «Пули летели повсюду», — вспоминает концертный организатор.

«Я не мог видеть их, стрелков, но видел их руки, когда они поднимали оружие <...>, и, несмотря на крики людей, я мог слышать некоторые слова, которые они выкрикивали <. . .>, все это было очень близко», — рассказал он.

Люди, со слов Сараева, падали «рядами», он видел пулевые ранения и кровь. Пули рикошетили от металлоконструкций и разбивали стекла.

Мужчина сказал, что в какой-то момент почувствовал, сильный удар в спину и подумал: «Вот и все». Он думал, что потеряет сознание, однако не ощутил боли. Сараев решил, что его ударил обломок, и попробовал пошевелиться.

Толпа пробила стеклянные стены зала, однако путь к эвакуации преграждали тела убитых и раненых, продолжил Сараев. Он дождался, пока зал покинет первая группа, встал и помог расчистить путь, после чего ползком добрался до стоянки и уехал с места на общественном транспорте. Со слов самого мужчины, все описанные им события в «Крокусе» продолжались около трех-четырех минут.

Утром следующего дня Сараев обнаружил дырки на своей одежде. Рентген показал, что в его теле застряла пуля длиной около 2 см. Как пояснили врачи, ранение произошло при рикошете, пуля вошла в тело параллельно позвоночнику, чуть ниже поясницы. Она преодолела примерно 12 см, разорвав мягкие ткани.