Гражданина Узбекистана арестовали за поддержку теракта в «Крокусе»

На Алтае арестовали гражданина Узбекистана за поддержку теракта в «Крокусе»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Рубцовский городской суд Алтайского края арестовал местного жителя — гражданина Узбекистана, по обвинению в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба суда.

Поводом стали высказывания обвиняемого о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сделанные в одном из магазинов Рубцовска 24 марта.

Гражданина Узбекистана А. 1993 года рождения задержали спустя три дня. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд арестовал задержанного на два месяца — до 26 мая. Постановление пока не вступило в силу.