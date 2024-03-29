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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Гражданина Узбекистана арестовали за поддержку теракта в «Крокусе»

На Алтае арестовали гражданина Узбекистана за поддержку теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Рубцовский городской суд Алтайского края арестовал местного жителя — гражданина Узбекистана, по обвинению в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба суда.

Поводом стали высказывания обвиняемого о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сделанные в одном из магазинов Рубцовска 24 марта.

Гражданина Узбекистана А. 1993 года рождения задержали спустя три дня. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Суд арестовал задержанного на два месяца — до 26 мая. Постановление пока не вступило в силу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли более 140 человек, свыше 180 пострадали. По делу о нападении на концертный зал проходят 12 подозреваемых, в том числе четверо предполагаемых террористов. Восьмерых фигурантов арестовали.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первые данные свидетельствуют о наличии в теракте «украинского следа». Киев опроверг причастность к атаке.

Теги
Алтай Узбекистан арест теракт Крокус Сити Холл оправдание терроризма
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