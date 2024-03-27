«Чайхану» подозреваемого в теракте в «Крокусе» закрыли

Алишер Касимов (Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда)

Кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе, которым предположительно владеет подозреваемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов, приостановило работу, пишет «РИА Новости».

На здании кафе нет никаких сообщений о дальнейшем расписании работы, работу приостановила и соседняя баня. На ее двери сообщается без указания даты, что сегодня она закрыта. Сотрудник бани рассказал агентству, что заведение приостановило работу в связи с терактом в «Крокусе»: «Чайхана» закрыта, нам тоже сказали закрыть».

Кафе закрыли минимум на три дня, рассказали сотрудники кафе телеграм-каналу Shot.

Касимов арестован на два месяца. Он сдавал трехкомнатную квартиру, так и познакомился с исполнителями теракта. Мужчина подчеркивал, что не знал о планах террористов: «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через «Авито.ру» написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру».

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