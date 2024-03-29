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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Следователи нашли схрон с оружием террористов из «Крокуса»

«Известия»: на Дмитровском шоссе найден оружейный схрон террористов из «Крокуса»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве на Дмитровском шоссе во время следственных действий был найден оружейный схрон террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Об этом же сообщает РЕН ТВ.

Газета показала кадры с места следственных действий среди многоэтажных жилых домов. Как уточнил источник, их проводили с одним из предполагаемых террористов.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Накануне к еще одному жилому дому привезли одного из подозреваемых в нападении. По прибытии мужчину посадили в инвалидную коляску. На похожей коляске в здание суда доставили обвиняемого Мухаммадсобира Файзова.

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Фото:Посольство России в Республике Корея

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли 143 человека, более 180 — пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первые данные свидетельствуют о наличии в теракте «украинского следа». Киев опроверг причастность к атаке.

По делу о нападении на концертный зал задержаны 12 человек (в том числе четверо предполагаемых террористов), восемь из них арестованы.

Непосредственно в нападении подозревают четверых человек, все они — граждане Таджикистана. Кроме Файзова, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни.

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«Крокус Сити Холл» теракт схрон новости
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