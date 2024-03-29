Страны ЕС отказались выпускать молдавский детский хор из Белоруссии

Польша и Литва больше суток не выпускают из Белоруссии автобус с детьми-участниками молдавской хоровой студии «Рапсодия», им не разрешают пересечь границу. Об этом сообщила руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова в соцсетях.

По ее словам, 22 марта хор выступил в Варшаве, а затем отправился на концерт в Белоруссию. После выступления дети на автобусе выехали из Бреста и попытались выехать через границу с Польшей, однако их не пропустили.

«Существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Белоруссии. Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию», — рассказала Барабанщикова.

К пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. Водителю автобуса «выписали отказ о въезде по причине предоставление угрозы безопасности Литвы».

Летом 2023 года балтийские страны задумались о возможности полного закрытия границы с Белоруссией. В августе Литва закрыла два из шести пунктов пересечения границы с Белоруссией — в Шумскасе и Тверечюсе. Правительство Литвы пока не будет закрывать новые пункты пропуска на границе Белоруссией, однако в будущем это возможно, так как страна видит в работающих КПП потенциальные угрозы своей безопасности, говорила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Польша укрепляла свою границу, перебрасывая туда военных. В марте 2024 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил о планах «усилить присутствие армии» в восточных регионах страны, где в том числе проходит граница с Белоруссией.