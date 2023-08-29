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В Литве оценили перспективы закрытия новых КПП на границе с Белоруссией

Премьер-министр Литвы: новые КПП на границе с Белоруссией пока не закроют
В Литве оценили перспективы закрытия новых КПП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы пока не будет закрывать новые пункты пропуска на границе Белоруссией, однако в будущем это возможно, так как страна видит в работающих КПП потенциальные угрозы своей безопасности. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в эфире LRT Radio.

«В ближайшее время закрытие каких-либо дополнительных пунктов пропуска, конечно, не произойдет, но существует вполне логичный план по сокращению количества переходов литовско-белорусской границы, который предполагает различные меры, в том числе и решение о закрытии границ, которое будет приниматься совместно с другими странами», — отметила премьер. По словам Шимоните, Белоруссия остается «источником нестабильности».

18 августа Литва закрыла два из шести пунктов пересечения границы с Белоруссией — в Шумскасе и Тверечюсе. Данное решение, по словам министра внутренних дел Агне Билотайте, является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе. Четыре других пункта на литовско-белорусской границе — «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка») — пока продолжают работать. В МВД Литвы отметили, что потоки с закрытых КПП перенаправили на «Мядининкай»: «не только самый крупный, но и хорошо оборудованный» пункт, где есть система рентген-контроля.

28 августа министры Польши и стран Балтии обсудили план полного закрытия своих границ с Белоруссией. По словам Билотайте, на этот шаг можно пойти в случае вооруженного инцидента на границе или «массового штурма» границы нелегальными мигрантами. Она также сообщила на встрече, что в ближайшее время МВД представит правительству страны предложение о закрытии еще двух пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией — в Лаворишкесе и Райгардасе. По словам Билотайте, этот шаг необходим, чтобы мобилизовать больше должностных лиц на границе и, таким образом, лучше справляться с угрозами безопасности. Она подчеркнула, что это также поможет более эффективно бороться с контрабандой.

Комментируя закрытие КПП, официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский обвинил Вильнюс в том, что тот «целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям». Он добавил, что литовские власти используют любой предлог, чтобы помешать перемещать грузы и снизить поток литовцев, которым для посещения Белоруссии не нужны визы.

Теги
Литва Белоруссия погранпункты
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