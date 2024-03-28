В теракте в «Крокусе» погиб глава управления дорожного хозяйства Люберец

Олег Шиховцев (Фото: Администрация городского округа Люберцы)

Глава управления дорожного хозяйства администрации Люберец Олег Шиховцев погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава города Владимир Волков в телеграм-канале.

«В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры <...> Олег Сергеевич Шиховцев. Олег погиб, как герой, закрыв собой семью», — говорится в сообщении.

У чиновника остались жена и трое детей, которым окажут необходимую помощь, написал Волков.

42-летний Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства 20 лет, отметил Волков. По словам главы Люберец, его коллега был грамотным профессионалом с активной жизненной позицией.

24 марта телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудник управления дорожного хозяйства из Люберец Олег Шиховцев во время стрельбы в «Крокусе» закрыл собой супругу и дочь от выстрелов. По данным Baza, его ранили в спину, но Шиховцев настоял, чтобы родные бежали дальше. На тот момент его не было в списках погибших и пострадавших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник». Нападавшие подожгли площадку, зал полностью выгорел.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 143 человека, ответственность за атаку на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

Во время теракта несколько сотрудников «Крокуса» оказали помощь посетителям. В частности, подростки, работавшие в гардеробной, организовали эвакуацию людей через служебные лестницы. Более 100 человек удалось вывести через подвал, склады и подземную парковку охраннику концертной площадки Алексею Осанушкову.