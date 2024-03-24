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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Охранник «Крокуса» рассказал о спасении больше 100 человек от террористов

Охранник «Крокуса» рассказал, как спас больше 100 человек от террористов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Больше ста посетителей «Крокус Сити Холла» удалось эвакуировать через подвал, склады и подземную парковку, рассказал охранник Алексей Осанушков. По его словам, от пулевых ранений погибли около 30 человек, «остальные от дыма»
Алексей Осанушков
Алексей Осанушков (Фото: Алексей Осанушков / VK)

Сотрудники «Крокус Сити Холла» проводили эвакуацию посетителей во время теракта, рассказал РБК охранник Алексей Осанушков. По его словам, ему удалось вывести через подвал, склады и подземную парковку больше ста человек.

Охранник «Крокуса» рассказал о спасении больше 100 человек от террористов
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«Они [террористы] прострелили стекло и через стекло зашли и начали сразу стрелять. <…> Спасать [людей] надо было, не мешкая ни секунды, — сообщил Осанушков. — Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все. Очень много людей спасли, погибли бы тысячи».

По его оценкам, от пулевых ранений погибли порядка 30 человек, а «остальные от дыма».

«Держали дверь, пока были выстрелы, держал дверь, чтобы они [террористы] не [ворвались]. Ребята, которые мои, всех забрал, и они стреляли уже по входу в зал сам, в зале уже стреляли. Пережидали это время, чтобы не расстреляли моих людей. И уже потом выводить стал. Потому что не знали информации, сколько, чего», — рассказал сотрудник «Крокус Сити Холла».

По словам Осанушкова, ему удалось эвакуировать больше ста человек. Они прошли через подвальное помещение и склады, через подземную парковку, после чего вышли на улицу через фойе, добавил охранник. «Вообще не было страха, холодный разум. Потом только, после того, как всех спас, когда самого уже откачали меня, потом уже начался страх, потихоньку. Ну, две ночи не сплю, скажем так», — сказал он.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.

По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека, пострадали 154. В СК называли причинами смертей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Пожар в здании был ликвидирован к вечеру 23 марта.

СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт). В ФСБ 23 марта сообщили о задержании 11 подозреваемых, четверо из них назвали непосредственными участниками нападения. Последних нашли в Брянской области. По данным ФСБ, они планировали перейти российско-украинскую границу. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

24 марта в России объявлен днем общенационального траура.

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Россия Московская область Крокус Сити Холл теракт
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