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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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МВД усилило меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»

Калинкин: МВД усилило меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

На всех объектах транспортной инфраструктуры усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД на транспорте Олег Калинкин.

«Они на всех объектах усилены, меры [безопасности], и органы внутренних дел работают, и подразделения транспортной безопасности, досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают, собственники предупреждены», — cказал Калинкин в ответ на вопрос об усилении мер безопасности на транспортных объектах.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник»: несколько вооруженных человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Площадь пожара оценивалась в 12,9 тыс. кв. м — концертный зал выгорел полностью, его крыша обрушилась.

Жертвами теракта, по последним данным МЧС, стали 143 человека, пострадавших — более 180. Большинство людей погибли не от стрельбы, а в результате пожара, сказал источник РБК. В Crocus Group сообщили, что из «Крокуса» эвакуировали свыше 5 тыс. человек, посетителям помогали сотрудники концертного зала.

Владелец «Крокуса» Араз Агаларов в беседе с РБК подчеркнул, что все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в концертном зале сработали. Это позволило не допустить обрушения помещения в течение нескольких часов и дать людям возможность выйти, сказал он.

В ходе нападения был убит в том числе один из сотрудников охраны зала. По словам Агаларова, никакая служба безопасности не могла справиться в ситуации, когда «люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя калашниковыми и начинают всех расстреливать». «Это войсковая операция, по сути дела, была. <...>. Ну что может сделать служба безопасности», — сказал владелец «Крокуса». Его сын Эмин Агаларов также заявил, что «противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно».

Теги
МВД транспорт транспортная полиция теракт «Крокус Сити Холл»
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