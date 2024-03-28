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Война санкций ,  
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Песков сообщил о работе из-за проблем с оплатой за нефть в Китай и Турцию

Песков сообщил о работе с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей на нефть
Сюжет
Война санкций
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Фото: Andrew Wong / Getty Images
Фото: Andrew Wong / Getty Images

Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей за нефть. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами и напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого беспрецедентного давления, которое идет в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений», — сказал Песков.

Он отметил, что Китай, Турция и ОАЭ находятся «под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей США, а также ЕС».

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Фото:Михаил Мокрушин / РИА Новости

Ранее Reuters со ссылкой на источники из банковской и торговой сферы сообщил, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть, поскольку банки Китая, Турции и ОАЭ ужесточили контроль по соблюдению санкций США. Банки, опасаясь вторичных санкций, стали требовать от своих клиентов письменных гарантий того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского санкционного листа не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) приостановили работу нескольких счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника Reuters. Еще четыре собеседника агентства рассказали, что банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские ICBC и Bank of China продолжают обрабатывать платежи, но на это уходят «недели или месяцы».

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России, поставляемую морским путем, — ее нельзя покупать дороже $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также действует потолок $100 и $45 за баррель для нефтепродуктов, которые торгуются с премией и дисконтом к нефти соответственно.

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Президент Владимир Путин в декабре 2022 года издал указ, запрещающий поставки иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». США в декабре 2023 года ужесточили контроль за соблюдением ценового потолка и ввели санкции в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене выше лимита.

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Теги
Дмитрий Песков Китай Турция ОАЭ нефть
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