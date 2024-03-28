Орловские власти рассказали о подбитом танке Abrams у Авдеевки
Российские военные, которых поддерживает Орловская область, уничтожили в районе Авдеевки в ДНР украинский танк Abrams производства США. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев.
Он рассказал, что недавно орловские власти передали бронированный автомобиль 3-й гвардейской бригаде. «Сегодня они в очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки», — написал Лежнев в своем телеграм-канале, его сообщение репостнул губернатор Клычков.
Лежнев уточнил, что танк подбили в районе села Бердычи в Ясиноватском районе ДНР в ходе наступления группировки российских войск «Центр» от Авдеевки. Он поздравил военных с удачной операцией.
Орловский губернатор рассказал, что Лежнев, а также священник Василий и священнослужитель храма Казанской иконы Божией Матери, иерей Максим Ерескин приехали к российским военным в Артемовск (украинское название города — Бахмут). Они привезли тепловизионные прицелы, детектор дронов, жгуты, систему радиоэлектронной борьбы и плащи с защитой от тепловизора.
Минобороны России сообщило, что российские военные вывели из строя танк Abrams в районе Бердычей 20 марта. Разведчики осмотрели подбитую машину и сняли с нее образцы оборудования, рассказало ведомство.
В январе 2023 года США одобрили передачу Украине танков M1A1 Abrams. К середине октября того же года ВСУ получили 31 танк. С конца февраля 2024 года российские военные отчитались о нескольких уничтоженных танках Abrams под Авдеевкой.
Адвеевка — город в Покровском районе ДНР, примерно в 10 км северо-западнее Донецка. Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля объявил о выводе войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Вечером того же дня глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над Авдеевкой.
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