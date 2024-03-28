Орловские власти рассказали о подбитом танке Abrams у Авдеевки

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Российские военные, которых поддерживает Орловская область, уничтожили в районе Авдеевки в ДНР украинский танк Abrams производства США. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев.

Он рассказал, что недавно орловские власти передали бронированный автомобиль 3-й гвардейской бригаде. «Сегодня они в очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки», — написал Лежнев в своем телеграм-канале, его сообщение репостнул губернатор Клычков.

Лежнев уточнил, что танк подбили в районе села Бердычи в Ясиноватском районе ДНР в ходе наступления группировки российских войск «Центр» от Авдеевки. Он поздравил военных с удачной операцией.

Орловский губернатор рассказал, что Лежнев, а также священник Василий и священнослужитель храма Казанской иконы Божией Матери, иерей Максим Ерескин приехали к российским военным в Артемовск (украинское название города — Бахмут). Они привезли тепловизионные прицелы, детектор дронов, жгуты, систему радиоэлектронной борьбы и плащи с защитой от тепловизора.

Минобороны России сообщило, что российские военные вывели из строя танк Abrams в районе Бердычей 20 марта. Разведчики осмотрели подбитую машину и сняли с нее образцы оборудования, рассказало ведомство.

В январе 2023 года США одобрили передачу Украине танков M1A1 Abrams. К середине октября того же года ВСУ получили 31 танк. С конца февраля 2024 года российские военные отчитались о нескольких уничтоженных танках Abrams под Авдеевкой.