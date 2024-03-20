Минобороны сообщило о захвате «образцов» с подбитого танка Abrams

Танк M1A2 Abrams (Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram / Global Look Press)

Российские военные с помощью FPV-дрона вывели из строя на Украине танк Abrams американского производства, сообщает Минобороны. По данным ведомства, российские разведчики осмотрели подбитую машину и сняли с нее образцы оборудования.

Операция прошла в населенном пункте Бердычи.

После обнаружения боевой машины по ней нанесли удары с помощью беспилотников.

«Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды. Кроме того, нашим разведчикам удалось добраться до подбитой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы», — говорится в сообщении ведомства.

В январе 2023 года США одобрили передачу Украине партии из 31танка M1A1 Abrams. К середине октября того же года ВСУ получили 31 танк. С конца февраля 2024-го российские военные отчитались о нескольких уничтоженных танках Abrams под Авдеевкой.

Москва критикует военную помощь Украине, подчеркивая, что она не влияет на ход военной операции. Американские танки являются «серьезным оружием», но, как и другая западная техника, они будут «гореть за милую душу», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.