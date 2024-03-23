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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Собянин пообещал пострадавшим при теракте компенсации в размере до ₽3 млн

Мэр Москвы пообещал пострадавшим при теракте компенсации в размере до ₽3 млн
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Близким погибших выплатят по 3 млн руб. Раненые, которые попали в больницу, получат по 1 млн руб. Остальным власти Москвы и области пообещали по 500 тыс. руб.
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Власти Москвы и области окажут поддержку пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», им выплатят компенсации в размере от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области», — написал он.

Собянин добавил, что власти Москвы и Подмосковья также возьмут на себя организацию похорон погибших. «Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб», — написал мэр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил в своем телеграм-канале, что по 3 млн руб. выплатят близким погибших в теракте. По его словам, по 1 млн руб. получат раненые, которые попали в больницу. По 500 тыс. руб. выплатят пострадавшим, которые прошли лечение амбулаторно.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в теракте, будут получать ежемесячные выплаты, пообещал Воробьев. «Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», — заверил губернатор.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением музыкальной группы «Пикник» 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании «Крокуса» также начался пожар, его площадь составила 12,9 тыс. кв.м., возгорание уже локализовали, сообщило МЧС.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте, в нем 121 человек. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека. Причинами гибели стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Ведомство предупредило, что число жертв еще возрастет.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе «всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте, сообщила пресс-служба Кремля. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, подозреваемых обнаружили в автомобиле, который ехал в Брянской области, двоих человек задержали, остальные скрылись в лесу.

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

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Яна Ломакина
Сергей Собянин Крокус Сити Холл пострадавшие компенсации
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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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