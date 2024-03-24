Мэр Сочи: санатории города помогут в реабилитации пострадавшим в теракте

Санатории Сочи помогут в реабилитации пострадавшим в теракте и их семьям

Фото: AlekseiKopaigorodskii / Telegram

Лечебно-профилактические учреждения Сочи готовы провести реабилитацию для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» и их родных. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в телеграм-канале.

«Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — написал Копайгородский.

На зданиях и улицах Сочи 24 марта приспущены государственные флаги, добавил глава города.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. О стрельбе и звуках взрывов сообщили зрители концерта группы «Пикник».

В результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), сообщило 23 марта агентство Reuters. 24 марта в России объявлено днем траура.

24 марта российские перевозчики объявили, что организуют бесплатные поездки для родных погибших и раненых в результате теракта. Услуги предоставят РЖД и восемь авиакомпаний.