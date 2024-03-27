Захарова заявила о смене отношения Запада к теракту в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Западные страны в течение первых двух дней изменили свое отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей передачи на радиостанции Sputnik.

По ее словам, смена позиции произошла под влиянием «мирового большинства».

«В течение двух дней они [западные страны — РБК] поменяли свои заявления. <...> Они стали приходить в наши посольства, оставлять записи в траурных книгах. <...> Они все поняли. <...> Они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», — сказала она.

По словам Захаровой, первоначальная реакция на теракт была другой, западные страны не выразили России должной поддержки. Представители западных стран «связывали себя по рукам и ногам», чтобы «не сказать ничего такого, что могло бы быть рассмотрено как адекватная реакция на теракт», подчеркнула представитель МИДа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди начали стрельбу в концертном зале и подожгли его. В результате нападения, по последним данным, погибли 139 человек.

Десятки стран осудили теракт и выразили соболезнования российскому народу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 марта назвала нападение «чудовищным терактом». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 марта призвал страны мира к взаимодействию в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что разведки России и ЕС сотрудничают после теракта.