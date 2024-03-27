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МЧС раскрыло результаты бурения скважин в руднике, где завалило горняков

МЧС: в трех скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружили воду

МЧС раскрыло результаты бурения скважин в руднике, где завалило горняков
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Воду обнаружили в трех пробуренных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами оказались 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«Третья скважина пробурена на 150 м, обнаружена вода», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работу в рамках поисково-спасательной операции на четвертой скважине. Ее необходимо пробурить на глубину 295 м.

На месте обрушения рудника работают 226 спасателей, привлечено 29 единиц техники.

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Фото:ГУ МЧС России по Амурской области

Обрушение горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» компании Petropavlovsk в Амурской области произошло 18 марта. Под завалами остались 13 горняков, с которыми нет связи. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м.

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19 марта в регионе ввели режим ЧС на региональном уровне. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ, управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова отправили под арест.

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Теги
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