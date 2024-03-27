МЧС раскрыло результаты бурения скважин в руднике, где завалило горняков
Воду обнаружили в трех пробуренных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами оказались 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
«Третья скважина пробурена на 150 м, обнаружена вода», — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают работу в рамках поисково-спасательной операции на четвертой скважине. Ее необходимо пробурить на глубину 295 м.
На месте обрушения рудника работают 226 спасателей, привлечено 29 единиц техники.
Обрушение горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» компании Petropavlovsk в Амурской области произошло 18 марта. Под завалами остались 13 горняков, с которыми нет связи. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м.
19 марта в регионе ввели режим ЧС на региональном уровне. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ, управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова отправили под арест.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ