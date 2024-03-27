МЧС: в трех скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружили воду

МЧС раскрыло результаты бурения скважин в руднике, где завалило горняков

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Воду обнаружили в трех пробуренных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами оказались 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«Третья скважина пробурена на 150 м, обнаружена вода», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работу в рамках поисково-спасательной операции на четвертой скважине. Ее необходимо пробурить на глубину 295 м.

На месте обрушения рудника работают 226 спасателей, привлечено 29 единиц техники.

Обрушение горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» компании Petropavlovsk в Амурской области произошло 18 марта. Под завалами остались 13 горняков, с которыми нет связи. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м.

19 марта в регионе ввели режим ЧС на региональном уровне. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ, управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова отправили под арест.