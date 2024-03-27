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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия Израиля заявила о ликвидации замглавы военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Газе замглавы военного крыла ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

В результате израильского авиаудара в секторе Газа был убит заместитель командующего военным крылом ХАМАС Марван Исса. Об этом заявил на пресс-конференции представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

Он уточнил, что Иссу ликвидировали в результате удара, нанесенного по лагерю беженцев «Нусейрат» в центральной части сектора Газа 10 марта. Пр словам Хагари, вместе с замкомандующего военного крыла ХАМАС был убит старший командир палестинской группировки Гази Абу Тамаа.

ЦАХАЛ назвала Марвана Иссу «третьим номером» в иерархии ХАМАС. По данным израильской армии, он участвовал в планировании террористических операций, в том числе атаки на Израиль 7 октября 2023 года и похищении в 2006 году с территории Израиля солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита. А 2011 году, после пяти с лишним лет в плену, его отпустили в обмен на освобождение 1027 палестинских заключенных.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

Гази Абу Таама — один из руководителей военного совета ХАМАС, сообщила ЦАХАЛ. По ее данным, он служил начальником штаба боевой поддержки ХАМАС в секторе Газа. Разведка утверждает, что Таама входит в число тех, кто принимал решения в военном крыле ХАМАС, в частности, планировал атаку на Израиль.

ЦАХАЛ неоднократно отчитывалась об уничтожении высокопоставленных членов ХАМАС. В частности, в начале января израильские военные в ходе операции в секторе Газа убили командира батальона «Нусейрат» Исмаила Сираджа и его заместителя Ахмеда Вахбу.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила 17 из 24 батальонов ХАМАС. «Мы не закончим войну, пока не выполним все поставленные цели: уничтожение ХАМАС, возвращение всех похищенных у нас людей и получение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — подчеркнул он.

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Теги
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