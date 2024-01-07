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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира одного из батальонов ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС «Нусейрат» с заместителем
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израильские военные уничтожили командира батальона «Нусейрат» палестинской группировки ХАМАС в ходе операции в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Командир батальона Исмаил Сирадж был убит ночью 5 января вместе со своим заместителем Ахмедом Вахбой, сказано в сообщении. Оба погибли в результата израильского авиаудара.

По версии израильской стороны, батальон «Нусейрат» несет ответственность за «террористические атаки» на общины на юге Израиля, в том числе на кибуц Беэри во время атаки ХАМАС на страну 7 октября. В период войны боевики батальона вели обстрелы позиций израильской армии и атаковали ее беспилотниками, заявили в ЦАХАЛ.

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Фото:Israel Defence Forces / Reuters

Война Израиля и ХАМАС началась после нападения группировки на южные районы страны 7 октября. Израиль ввел войска в северные районы сектора Газа, позднее боевые действия также затронули юг региона.

В середине ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряла контроль над северной частью эксклава. Накануне официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе брифинга объявил о «завершении демонтажа военной структуры» ХАМАС на севере сектора Газа.

Одной из основных целей боевых действий Израиль называет уничтожение ХАМАС. Это означает разрушение военного потенциала движения, пояснил Хагари. Уничтожение группировки, по его словам, подразумевает выполнение пяти задач, первая и самая важная из которых — ликвидация командиров.

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Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа ЦАХАЛ авиаудар
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