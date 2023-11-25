Президент Швейцарии приехал в Киев

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, президент Швейцарии Ален Берсе, посол Швейцарии на Украине и в Молдавии Феликс Бауманн во время встречи на железнодорожной станции Немешаево (Фото: Anthony Anex / EPA / ТАСС)

Президент Швейцарии Ален Берсе приехал в столицу Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Прибыл в Киев, где сегодня буду присутствовать на международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом Владимиром Зеленским», — написал он.

По его словам, основное внимание будет сосредоточено на влиянии российской военной операции на мировую продовольственную безопасность, а также долгосрочной поддержке Украины со стороны Швейцарии.

Берсе приехал на Украину впервые с начала российской военной операции. Визит заранее не объявлялся.

В марте Зеленский поговорил с Берсе по телефону. Украинский президент поблагодарил за пакет поддержки на 114 млн швейцарских франков (почти $130 млн). Политики также обсудили «совместные проекты, в которых заинтересованы обе страны», рассказал Зеленский.

В конце октября 2022 года Киев посетил предшественник Берсе на посту президента Швейцарии Игнацио Кассис. По итогам переговоров с Зеленским он напомнил, что Швейцария оказывает Киеву поддержку в различных сферах. В частности, на Украину передали 5,5 тыс. т гуманитарного груза.

«Швейцария является нейтральной страной, но это не значит, что мы не должны обращать внимания на то, что происходит на Украине», — подчеркнул Кассис. Он пообещал и дальше оказывать Киеву поддержку.

Из-за своего нейтрального статуса, установленного в 1815 году и закрепленного в 1907-м в Гаагской конвенции, Швейцария, в отличие от многих западных стран, отказалась поставлять Украине вооружение. Однако швейцарский парламент разрешил реэкспортировать произведенные в стране оружие и боеприпасы в государства, вовлеченные в вооруженные конфликты, если те используют «право на самооборону в соответствии с международным публичным правом».

Швейцария начала оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь, а также приняла украинских беженцев. Кроме того, страна присоединилась к западным санкциям против России.

В Кремле назвали антироссийские санкции незаконными и критиковали поставки Украине западного вооружения, настаивая, что это затянет конфликт.