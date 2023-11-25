 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Президент Швейцарии приехал в Киев

В Киев приехал президент Швейцарии Ален Берсе
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, президент Швейцарии Ален Берсе, посол Швейцарии на Украине и в Молдавии Феликс Бауманн&nbsp;во время встречи на железнодорожной станции Немешаево
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, президент Швейцарии Ален Берсе, посол Швейцарии на Украине и в Молдавии Феликс Бауманн во время встречи на железнодорожной станции Немешаево (Фото: Anthony Anex / EPA / ТАСС)

Президент Швейцарии Ален Берсе приехал в столицу Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Прибыл в Киев, где сегодня буду присутствовать на международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом Владимиром Зеленским», — написал он.

По его словам, основное внимание будет сосредоточено на влиянии российской военной операции на мировую продовольственную безопасность, а также долгосрочной поддержке Украины со стороны Швейцарии.

Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Берсе приехал на Украину впервые с начала российской военной операции. Визит заранее не объявлялся.

В марте Зеленский поговорил с Берсе по телефону. Украинский президент поблагодарил за пакет поддержки на 114 млн швейцарских франков (почти $130 млн). Политики также обсудили «совместные проекты, в которых заинтересованы обе страны», рассказал Зеленский.

В конце октября 2022 года Киев посетил предшественник Берсе на посту президента Швейцарии Игнацио Кассис. По итогам переговоров с Зеленским он напомнил, что Швейцария оказывает Киеву поддержку в различных сферах. В частности, на Украину передали 5,5 тыс. т гуманитарного груза.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

«Швейцария является нейтральной страной, но это не значит, что мы не должны обращать внимания на то, что происходит на Украине», — подчеркнул Кассис. Он пообещал и дальше оказывать Киеву поддержку.

На выборах в Швейцарии победили сторонники нейтралитета в конфликтах
Политика
Парламент Швейцарии

Из-за своего нейтрального статуса, установленного в 1815 году и закрепленного в 1907-м в Гаагской конвенции, Швейцария, в отличие от многих западных стран, отказалась поставлять Украине вооружение. Однако швейцарский парламент разрешил реэкспортировать произведенные в стране оружие и боеприпасы в государства, вовлеченные в вооруженные конфликты, если те используют «право на самооборону в соответствии с международным публичным правом».

Швейцария начала оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь, а также приняла украинских беженцев. Кроме того, страна присоединилась к западным санкциям против России.

В Кремле назвали антироссийские санкции незаконными и критиковали поставки Украине западного вооружения, настаивая, что это затянет конфликт.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Швейцария Киев Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Президент Швейцарии заявил о готовности принять украинских беженцев
Политика
Швейцария проверит возможную передачу ее боеприпасов Украине
Политика
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Комплексное развитие территорий: что построят в бывших промзонах Москвы Недвижимость, 14:05
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 13:59
В Белоруссии в ДТП с автобусом из Петербурга пострадала россиянка Общество, 13:58
Видимая и невидимая: как технологии трансформировали ретейл-индустрию Тренды, 13:56
Премиум для двигателя: как найти качественное масло Autonews, 13:51
InsurTech с заботой о людях: каким будет страхование в будущем Новая экономика, 13:50
С детства в науке: как допобразование делает из школьников молодых ученых Национальные проекты, 13:50
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Глава HENDERSON — о 30-летии развития Дома мужской моды РБК Стиль, 13:49
CNN сообщил о готовности ХАМАС освободить еще 14 израильских заложников Политика, 13:49
О чем речь: как технологии помогают бизнесу обрести голос Тренды, 13:46
Как перестать просто делать то, что хочет клиент РБК и ВТБ, 13:45
В Финляндии исключили диалог с Россией на высшем уровне по поводу границы Политика, 13:35
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 13:22
Савельев назвал сумму субсидий на авиаперевозки в 2024 году Бизнес, 13:21