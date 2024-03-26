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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Минобороны: ПВО сбила два дрона над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что дроны были сбиты около 18:30 мск.

О последствиях на момент публикации неизвестно.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. Дроны атакуют и Белгородскую область. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Вечером 25 марта дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль, который подъезжал к селу Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области. Водитель ушел от прямого столкновения, но один беспилотник сдетонировал рядом с машиной, написал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал пассажир автомобиля — мужчина получил баротравму и был контужен.

Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника

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Теги
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