Минобороны: ПВО сбила два дрона над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что дроны были сбиты около 18:30 мск.

О последствиях на момент публикации неизвестно.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. Дроны атакуют и Белгородскую область. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Вечером 25 марта дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль, который подъезжал к селу Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области. Водитель ушел от прямого столкновения, но один беспилотник сдетонировал рядом с машиной, написал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал пассажир автомобиля — мужчина получил баротравму и был контужен.