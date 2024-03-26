Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Ведомство уточнило, что дроны были сбиты около 18:30 мск.
О последствиях на момент публикации неизвестно.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. Дроны атакуют и Белгородскую область. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
Вечером 25 марта дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль, который подъезжал к селу Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области. Водитель ушел от прямого столкновения, но один беспилотник сдетонировал рядом с машиной, написал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал пассажир автомобиля — мужчина получил баротравму и был контужен.
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