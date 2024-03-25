Крашенинников увидел опасность в дискуссиях о возвращении смертной казни

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Дискуссии о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» могут увести в ложном направлении, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он назвал обсуждение снятия запрета на казнь важным, но совсем не главным вопросом. «Дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории», — сказал Крашенинников (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что для российских властей важнее, чтобы подобные теракты не повторялись.

В Кремле тоже отказались от участия в дискуссии на эту тему.

В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными «устойчивыми гарантиями прав человека».

С предложением проработать вопрос о смертной казни за терроризм ранее выступил глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил, что решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации.