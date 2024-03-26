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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Более 24 тыс. человек сдали кровь для раненых при теракте в «Крокусе»

Скворцова: 24 тыс. человек сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Более 24 тыс. доноров с 23 по 25 марта сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Всего за три дня донорские пункты страны приняли более 24 тыс. доноров, заготовили 10 тыс. л цельной крови и почти 2 тыс. л плазмы», — говорится в сообщении.

Только в Москве за три дня кровь сдали более 10 тыс. человек, добавила Скворцова. В столице заготовили более 4 тыс. л цельной крови и 279 л плазмы.

По словам главы ФМБА, особенно высокий поток доноров фиксируют в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области. В настоящее время запасов крови и ее компонентов в стране достаточно, подчеркнула Скворцова.

Более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Вечером 22 марта вооруженные люди начали стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Концертный зал подожгли, из-за пожара обрушилась крыша, площадка выгорела полностью.

Жертвами теракта стали, по последним данным, 139 человек. 119 человек были госпитализированы. Девять раненых, в том числе один ребенок, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего по делу о теракте задержали 11 человек, семеро находятся под арестом.

В стране проходят сборы средств для помощи пострадавшим в теракте. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках программы «Мы вместе» собрали около 1 млрд руб. С 23 марта россияне в разных регионах сдают кровь для раненых в результате нападения.

Теги
теракт Вероника Скворцова донорство Крокус Сити Холл
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