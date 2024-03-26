Голикова назвала число раненых при теракте в крайне тяжелом состоянии

Голикова: девять пострадавших при теракте находятся в крайне тяжелом состоянии

Девять пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов — в состоянии средней тяжести и 25 пациентов: их состояние улучшилось и их готовят к выписке», — уточнила она на совещании по мерам, принимаемым после нападения.

В больницах остаются 93 человека, в том числе пятеро детей, выписаны 52 пациента, добавила Голикова. Амбулаторную помощь получили 150 пациентов.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 139 человек, более 180 пострадали.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Затем они подожгли концертный зал, он полностью выгорел. Огнем было охвачено почти 13 тыс. кв. м. Из-за пожара обрушилась крыша.

ФСБ объявила о задержании 11 человек. Четырех из них спецслужба называет непосредственными участниками нападения. Басманный суд Москвы 24 марта арестовал их на два месяца. Накануне под стражу были заключены еще трое. Глава СК Александр Бастрыкин назвал атаку «тщательно спланированной и подготовленной».