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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

ФМБА: более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Свыше 5 тыс. доноров в Москве и Подмосковье сдали кровь для раненых в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство в телеграм-канале.

«Свыше 5 тыс. человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Только 23 марта ФМБА приняло 1023 доноров, сообщило агентство.

Более 4 тыс. москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»
Общество

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта.

Погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

В ночь на 24 марта депздрав Москвы сообщил, что более 4 тыс. человек сдали кровь для тех, кто пострадал во время теракта. В Подмосковье донорами стали 3 тыс. человек.

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