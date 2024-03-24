Более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»
Свыше 5 тыс. доноров в Москве и Подмосковье сдали кровь для раненых в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство в телеграм-канале.
«Свыше 5 тыс. человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
Только 23 марта ФМБА приняло 1023 доноров, сообщило агентство.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта.
Погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).
В ночь на 24 марта депздрав Москвы сообщил, что более 4 тыс. человек сдали кровь для тех, кто пострадал во время теракта. В Подмосковье донорами стали 3 тыс. человек.
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