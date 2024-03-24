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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В «Крокус Сити Холл» предупредили о рисках мошенничества

В «Крокус Сити Холл» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сотрудники «Крокус Сити Холл» не связываются с пострадавшими при теракте и не ведут сбор средств, сообщила пресс-служба компании.

«Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников «Крокус Сити Холла», не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим», — говорится в публикации.

Представители «Крокуса» призвали следить за информацией, опубликованной на официальных ресурсах площадки.

Пострадавшие могут обратиться в центр помощи, открытый в бизнес-центре «Кубик», по телефону горячей линии 122-0 или в чат, созданный правительством Московской области.

Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182
Общество
Фото:Юлия Морозова / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.

СК завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних поймали в Брянской области, когда те пытались пересечь границу с Украиной. Один из подозреваемых на допросе рассказал, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram.

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Теги
пострадавшие «Крокус Сити Холл» мошенничество
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