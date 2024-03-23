Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»

Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент выступил с обращением — он выразил соболезнования погибшим, поблагодарил врачей и спасателей. Также он объявил 24 марта днем траура в России и обещал: «Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России»

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле».

Он назвал теракт кровавым и варварским и выразил соболезнования родным пострадавших и погибших. Он напомнил, что жертвами стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей.

Путин выразил слова благодарности врачам, спасателям и пожарным, которые делают все для сохранения жизни людей.

Также президент объявил 24 марта днем общероссийского траура.

После теракта были задержаны 11 человек, напомнил президент России. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины», — сказал Путин. По его словам, теперь главное — не дать «тем, кто стоит за кровавой бойней», совершить новые преступления. «Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России», — сказал президент.

Представители силовых ведомств и члены правительства ночью докладывали Владимиру Путину о том, как помогают пострадавшим. Так, ФСБ, Следственный комитет и Росгвардия рассказали о работе следователей и продвижении расследования.

Глава МЧС Александр Куренков, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказали президенту, как помогают пострадавшим.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. В торговый центр и концертный зал, где должен был начаться концерт группы «Пикник», ворвались вооруженные автоматами мужчины. Они стреляли во всех находившихся в торговом центре людей, а позже подожгли концертный зал.

Во время стрельбы и пожара погибли по крайней мере 115 человек. Число пострадавших превысило 120 человек, сообщал минздрав Подмосковья.

Силовикам удалось перехватить автомобиль с террористами в Брянской области — их задержали и допросили. Всего удалось задержать 11 причастных к теракту, сообщал СК. Четверо из них, по данных следователей, непосредственно участвовали в атаке.