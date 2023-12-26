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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении группы ВСУ под Артемовском

Минобороны: ивановские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ивановские десантники с помощью беспилотников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины в укрытиях на артемовском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, расчет дрона ударил по украинским военным в укрытии, после чего выжившие бойцы ВСУ выбежали из блиндажа и попытались «укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр». Российские военные «не позволили им уйти и уничтожили». Всего противник потерял до двух отделений пехоты, утверждают в Минобороны.

Часов Яр — город в Артемовском (Бахмутском) районе ДНР. Он находится примерно в 17 км от Артемовска.

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Минобороны России в конце мая объявило о переходе Артемовска под контроль России. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у города «горячей».

В конце ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Артемовское (Хромово) примерно в 5 км от Артемовска. В министерстве напомнили, что во время боев за город Артемовск через село Артемовское проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за нее шли ожесточенные бои.

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Теги
Минобороны ВСУ десантники беспилотники дроны Артёмовск (Бахмут)
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