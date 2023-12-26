Минобороны отчиталось об уничтожении группы ВСУ под Артемовском

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ивановские десантники с помощью беспилотников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины в укрытиях на артемовском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, расчет дрона ударил по украинским военным в укрытии, после чего выжившие бойцы ВСУ выбежали из блиндажа и попытались «укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр». Российские военные «не позволили им уйти и уничтожили». Всего противник потерял до двух отделений пехоты, утверждают в Минобороны.

Часов Яр — город в Артемовском (Бахмутском) районе ДНР. Он находится примерно в 17 км от Артемовска.

Минобороны России в конце мая объявило о переходе Артемовска под контроль России. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у города «горячей».

В конце ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Артемовское (Хромово) примерно в 5 км от Артемовска. В министерстве напомнили, что во время боев за город Артемовск через село Артемовское проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за нее шли ожесточенные бои.