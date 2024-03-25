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На руднике «Русала» на Урале двое горняков оказались под завалами

Двое горняков оказались под завалами после обрушения в шахте на Урале
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

На шахте «Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение горных пород, в результате которого двое горняков оказались под завалами, сообщила ТАСС пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

«На шахте «Кальинская» СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рудника подчеркнули, что шахтеры подают сигналы.

Североуральский бокситовый рудник принадлежит «Русалу». Рудник расположен в Североуральске, занимается добычей бокситов подземным способом. По данным на сайте компании, рудник добывает 3 млн т бокситов в год.

РБК направил запрос в СУБР и в группу компаний «Русал».

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Фото:Правительство Амурской области

18 марта на золотодобывающем руднике комбината «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. Под землей оказались 13 горняков, до них до сих пор не удалось добраться.

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