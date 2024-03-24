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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Захарова назвала саморазоблачительными слова Зеленского о теракте

Захарова ответила фразой «на воре шапка горит» на слова Зеленского о теракте
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента Украины Владимира Зеленского о теракте в «Крокус Сити Холле» саморазоблачительными.

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — написала Захарова в телеграм-канале.

Накануне Зеленский заявил, что российские власти «просто пытаются свалить все на кого-то другого».

«Ни одно проклятье не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление», — сказала Мария Захарова.

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Политика
Фото:Maxim Shemetov / Reuters

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по зрителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании ТЦ начался пожар. Погибли 133 человека, еще 140 пострадали.

Президент Владимир Путин сообщил, что всего были задержаны 11 причастных к теракту. Четверых из них — непосредственных исполнителей — задержали в Брянской области.

По словам главы государства, подозреваемые двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно для перехода государственной границы».

В ночь на 23 марта Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на сообщение группировки в Telegram сообщили, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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Мария Захарова Владимир Зеленский теракт Крокус Сити Холл
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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