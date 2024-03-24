Захарова назвала саморазоблачительными слова Зеленского о теракте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента Украины Владимира Зеленского о теракте в «Крокус Сити Холле» саморазоблачительными.
«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — написала Захарова в телеграм-канале.
Накануне Зеленский заявил, что российские власти «просто пытаются свалить все на кого-то другого».
«Ни одно проклятье не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление», — сказала Мария Захарова.
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по зрителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании ТЦ начался пожар. Погибли 133 человека, еще 140 пострадали.
Президент Владимир Путин сообщил, что всего были задержаны 11 причастных к теракту. Четверых из них — непосредственных исполнителей — задержали в Брянской области.
По словам главы государства, подозреваемые двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно для перехода государственной границы».
В ночь на 23 марта Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на сообщение группировки в Telegram сообщили, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).
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