В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

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В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Губернатор добавил, что средства ПВО перевели в режим готовности для отражения возможной атаки.

Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в предыдущий раз — ночью 23 марта, он продлился 14 с половиной часов.

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 марта под обстрел попало село Сергеевка, повреждения получила сельскохозяйственная техника, которая работала в поле неподалеку. На следующий день ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи, местный житель получил ранение.