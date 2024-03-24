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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Губернатор добавил, что средства ПВО перевели в режим готовности для отражения возможной атаки.

Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в предыдущий раз — ночью 23 марта, он продлился 14 с половиной часов.

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Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 марта под обстрел попало село Сергеевка, повреждения получила сельскохозяйственная техника, которая работала в поле неподалеку. На следующий день ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи, местный житель получил ранение.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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