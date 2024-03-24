В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
Губернатор добавил, что средства ПВО перевели в режим готовности для отражения возможной атаки.
Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в предыдущий раз — ночью 23 марта, он продлился 14 с половиной часов.
Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 марта под обстрел попало село Сергеевка, повреждения получила сельскохозяйственная техника, которая работала в поле неподалеку. На следующий день ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи, местный житель получил ранение.
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