В Курске объявили опасность атаки беспилотников
В Курске введен режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
️«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.
В ночь на 23 марта ВСУ атаковали Белгородскую область.
На подлете к Белгороду система ПВО сбила 17 воздушных целей. Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на предприятие в Старооскольском городском округе.
Вечером накануне, 22 марта, под обстрел попало село Сергеевка в Курской области, при ударе никто не пострадал.
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