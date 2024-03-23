В Курске объявили опасность атаки беспилотников

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В Курске введен режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

️«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

В ночь на 23 марта ВСУ атаковали Белгородскую область.

На подлете к Белгороду система ПВО сбила 17 воздушных целей. Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на предприятие в Старооскольском городском округе.

Вечером накануне, 22 марта, под обстрел попало село Сергеевка в Курской области, при ударе никто не пострадал.