Житель курского села Попово-Лежачи пострадал при обстреле

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Под обстрел со стороны Украины попало село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, один местный житель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Раненому оказывают первую медицинскую помощь. Всего в селе насчитали пять «прилетов». Сильно поврежден один из жилых домов, в соседних с ним взрывом выбиты окна. «Собственникам имущества окажем помощь», — пообещал Старовойт.

Около 2:00 мск в Курске объявили опасность атаки беспилотников. Старовойт попросил местных жителей быть бдительными. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил он.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность и опасность атаки дронов, срабатывает система ПВО.

В частности, 22 марта под обстрел попало село Сергеевка Глушковского района. Повреждения получили пять единиц сельскохозяйственной техники, которая работала в поле недалеко от села. Никто не пострадал.