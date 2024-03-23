Житель курского села Попово-Лежачи пострадал при обстреле
Под обстрел со стороны Украины попало село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, один местный житель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Раненому оказывают первую медицинскую помощь. Всего в селе насчитали пять «прилетов». Сильно поврежден один из жилых домов, в соседних с ним взрывом выбиты окна. «Собственникам имущества окажем помощь», — пообещал Старовойт.
Около 2:00 мск в Курске объявили опасность атаки беспилотников. Старовойт попросил местных жителей быть бдительными. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил он.
С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность и опасность атаки дронов, срабатывает система ПВО.
В частности, 22 марта под обстрел попало село Сергеевка Глушковского района. Повреждения получили пять единиц сельскохозяйственной техники, которая работала в поле недалеко от села. Никто не пострадал.
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