В Курской области обстреляли село Сергеевка

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В Глушковском районе Курской области под обстрел попало село Сергеевка, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Пострадавших в результате атаки нет. Повреждения получили пять единиц сельскохозяйственной техники, которая работала в поле недалеко от села, уточнил глава региона.

Село Сергеевка находится примерно в 3 км от границы с Сумской областью Украины.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции. Утром 22 марта был атакован поселок Теткино в Глушковском районе.

В результате обстрела пострадал местный житель, он получил осколочное ранение. Также были повреждены четыре магазина, пять частных домовладений и три квартиры в многоквартирном доме.