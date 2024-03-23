Минобороны заявило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами

Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Саратовской и Воронежской областями

Ночью 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами, сообщает Минобороны.

По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, передает ведомство.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, ночью дрон атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа, никто не пострадал. В 6:59 в Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Как передает корреспондент РБК, над центром городов прозвучала серия взрывов, всего их было около десяти. В 7:23 сигнал отменили.

Саратовский губернатор Дмитрий Азаров собщил об атаке БПЛА на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где начался пожар. Попытку нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ удалось отбить.

В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, было предпринято три попытки атак дронов за ночь, пострадавших нет. В Воронеже, где сбили дрон самолетного типа, «последствий на земле нет», сообщил губернатор Александр Гусев.