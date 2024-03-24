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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Представительство ЕС в Москве приспустило флаг в день траура

Посольство ЕС в России приспустило флаг в день траура по жертвам теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: EUinRU / Telegram
Фото: EUinRU / Telegram

Представительство Евросоюза в Москве приспустило флаг в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», сообщило посольство в телеграм-канале.

«Представительство ЕС в России приспустило флаг в память о погибших и пострадавших в зверском теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в публикации. Дипломаты принесли соболезнования пострадавшим и близким погибших.

Решение приспустить флаг в память о жертвах нападения приняли также посольства США, Нидерландов, Австрии и Словакии.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В знак солидарности траур объявили власти Никарагуа, Республики Сербской и Абхазии.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 150 пострадали. Днем 24 марта подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил о продолжении поисковых работ, к вечеру их планируют завершить.

Задержано 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

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