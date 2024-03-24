Президент Абхазии объявил 24 марта днем траура в память о жертвах в «Крокусе»

Абхазия объявила день траура в память о жертвах в «Крокусе»

Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта днем траура в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», сообщила пресс-служба главы государства.

«В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжания в республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлен днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

В этот день на всей территории страны будут приспущены государственные флаги.

Накануне президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 133 человека.

Власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других российских регионов отменили все массовые мероприятия в этот день, а также сообщили об усилении мер безопасности. «Первый канал» и НТВ изменили сетку вещания и отказались показывать рекламу. К последней мере также присоединились каналы ВГТРК. Во всех храмах Москвы пройдут литургии в память о погибших в теракте.

В знак солидарности с Россией траур по погибшим объявили в Никарагуа и Республике Сербской, части Боснии и Герцеговины.