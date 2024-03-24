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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Абхазия объявила день траура в память о жертвах в «Крокусе»

Президент Абхазии объявил 24 марта днем траура в память о жертвах в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта днем траура в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», сообщила пресс-служба главы государства.

«В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжания в республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлен днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

В этот день на всей территории страны будут приспущены государственные флаги.

Акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 133 человека.

Власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других российских регионов отменили все массовые мероприятия в этот день, а также сообщили об усилении мер безопасности. «Первый канал» и НТВ изменили сетку вещания и отказались показывать рекламу. К последней мере также присоединились каналы ВГТРК. Во всех храмах Москвы пройдут литургии в память о погибших в теракте.

В знак солидарности с Россией траур по погибшим объявили в Никарагуа и Республике Сербской, части Боснии и Герцеговины.

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Абхазия траур день траура «Крокус Сити Холл» теракт
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