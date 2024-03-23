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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Никарагуа и Республика Сербская объявили траур после теракта в «Крокусе»

Никарагуа и Республика Сербская объявили день траура по жертвам теракта в России
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Республика Сербская и Никарагуа объявили 24 марта днем траура вслед за Россией. По последним данным, жертвами теракта в «Крокусе» стали 133 человека, еще 140 пострадали, более ста остаются в больницах

Республика Сербская и Никарагуа объявили 24 марта днем трауром по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в знак солидарности с Россией. Ранее президент Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днем траура.

«В Республике Сербской завтра будет провозглашен день траура. Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России», — написал глава республики Милорад Додик в Х.

Руководство Никарагуа приняло аналогичное решение «в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унес жизни наших братьев из России», говорится в заявлении, подписанном президентом страны Даниэлем Ортегой. Весь день в регионе будет приспущен государственный флаг. Кроме того, в стране пройдут мероприятия в память о жертвах теракта.

Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»
Политика
Фото:АГН «Москва»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после подожгли помещения. По данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 133 человека. Минздрав сообщил о 140 пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов.

Власти многих стран, в том числе Афганистана, Великобритании, Германии, Италии и США, а также Евросоюз и ООН, осудили теракт и выразили соболезнования в связи с ним.

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Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

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Опубликован список погибших в теракте

После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»

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София Шошина София Шошина
Никарагуа Республика Сербская теракт траур «Крокус Сити Холл»
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