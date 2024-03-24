Цветы и свечи: день траура по жертвам теракта. Видео
Сегодня в России траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Государственные флаги приспущены, люди несут цветы, свечи и игрушки к стихийным мемориалам.
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