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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Цветы и свечи: день траура по жертвам теракта. Видео

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Цветы и свечи: день траура по жертвам теракта. Видео
Video

Сегодня в России траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Государственные флаги приспущены, люди несут цветы, свечи и игрушки к стихийным мемориалам.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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«Крокус Сити Холл» теракт траур видео
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